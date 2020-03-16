مصطفى قمر يرد بقسوة على هجوم من متابع

القاهرة – لايف ستايل
نشر الفنان مصطفى قمر عبر حسابه الخاص على "إنستغرام، منشوراً ينعي فيه صديقه الراحل الشاعر سامح العجمي طالبًا من متابعيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة.
تفاعل المتابعون مع منشور مصطفى قمر، الذي تلقى تعليقًا من أحد المتابعين انتقد فيه الأغاني لأنها تلهي عن الصلاة قائلًا: "بص يا مصطفى إحنا هنقول الحقيقة ومتزعلش، أنا بدعي إن ربنا يغفر له ويعفو عنه من الذنوب اللي ارتكبها من كتابة أغاني أنت غنيتها وغيرك، ألهت آلاف الشباب والبنات خصوصا المسلم، وأنا واحد منهم، عن ذكر الله والصلاة وخليتهم يتلهوا بقى في بنت بتحب ولد، بتفكر فيه ولا ولد بيحب بنت يفكر فيها لما يسمع الأغاني والكلمات دي".
ورد مصفى قمر على تعليق المتابع قائلًا: "ربنا يهديك يا رب أنت يا عيني فاهم دينك غلط، ربنا يتولاك بقى أنت محتاج تفهم دينك كويس، لا حول ولا قوة إلا بالله".
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