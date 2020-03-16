منى فاروق توجه رسالة لشقيق ياسمين عبد العزيز وتجبره على الاعتذار

شن الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز هجوماً حاداً منذ فترة على الممثلة منى فاروق بعد سخريتها منه عقب أزمته مع شقيقته .

لكن منى فاروق فجرت مفاجأة وبعثت رسالة لوائل عبد العزيز من خلال حسابها على "إنستغرام" موضحة أن ما كتب على لسانها من حساب مفبرك على فيسبوك.

وقالت له بالرسالة :" أنا منى فاروق .. حبيت بس اوصلك رسالة الأكونت المزيف اللي كتب عنك وقال ع لساني كلام وانت رديت بكلام جارح في حقي ده اكونت غير حقيقي وأنا معنديش حساب على فيسبوك".

وأضافت :" وأنا مليش علاقة بالموضوع دة .. وهذا للتوضيح فقط".

ونشر وائل عبد العزيز من خلال حسابه على "فيسبوك" الرسالة، وعلق قائلًا :" تمام وأنا آسف ولازم تبلغي عن اكونت الفيس بوك ده لانه معروف ومتداول ما بين الناس ومعروف انه بتاعك بكرر اسفي "

وأضاف :"وأرجو من السادة الصحفيين المحترمين نشر إعتذاري" .

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وكانت أزمة كبيرة اشتعلت بين الفنان وائل عبد العزيز وشقيقته ياسمين عبد العزيز بعدما وجه لها انتقادات قاسية عبر السوشيال ميديا، بسبب ارتباطها بالفنان أحمد ‏العوضي، كاتبا: "هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي ‏لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح، من إمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من إمتي ‏الناس بتجيب في سيرتنا !؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا".‏

وتابع: "ومع ذلك حياتك وأنتي حرة فيها، أنا هتكلم على الشق الي يخصني، أنتي مقاطعه كل العيلة عشان تعملي الي على مزاجك .. ‏إحنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقه دي إيه ورايحة على فين".

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