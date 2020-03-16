تسريب معلومات عن الهدايا الثمينة التي قدمها أبو هشيمة لياسمين صبري

لا يزال إعلان خطوبة الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يشغل مواقع التواصل الاجتماعي وتنتشر الكثير من الأخبار المغلوطة وتحمل الكثير من المبالغات.

فبعد الحديث عن خاتم الألماس الثمين الذي أهداه أبو هشيمة إلى النجمة المصرية، تناقلت صفحات تعنى بأخبار المشاهير أن أبو هشيمة أهدى ياسمين مجموعة من الهداية الثمينة ومن بينها مصنع عدسات لاصقة ليكون تحت تصرفها ومصنع ملابس جاهزة لكي تنفذ من خلاله تصاميم مشاريعها بالأزياء الذي تعمل عليه منذ شهور.

كما قيل بأنه يوم خطوبتها أهداها أسطولاً كاملاً يتكون من 24 سيارة فارهة ليكون تحت تصرفها.

تفاعل المتابعون بشكل واسع من هذه الأخبار المغلوطة وأكد جمهور صبري أن ما يتم تداوله يحمل الكثير من المبالغة التي لا يمكن تصديقها، لافتين إلى أن أبو هشيمة يمتلك القدرة على دعم خطيبته في مشاريعها ولكن من غير الوارد أن يشتري لها هذه المصانع.

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أما بالنسبة للسيارات، فتناقل العديد من المتابعين صوراً قديمة تظهر قيام أبو هشيمة بالخطوة نفسها مع زوجته السابقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

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