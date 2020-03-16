أحمد حلمي يحذر من كورونا بطريقته الكوميدية

بعد انتشار تحذيرات وتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا، استعان النجم أحمد حلمي بمشهد له من فيلم "عسل أسود"، لتوعية المتابعين له وجمهوره، بعدم المصافحة بالأيدي، أو القبلات عند اللقاء.

ونشر حلمي عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" مشهد التقائه إدوارد لأول مرة، وتعارفه عليه حينما كان يعتقد إدوارد، الذي جسد شخصية "سعيد"، أن "مصري" لص، ولكنه يكتشف أنه صديقه القديم، فيقوم بتقبيله عدة قبلات، الأمر الذى يثير استياء "مصري".

وعلق حلمي على الفيديو قائلاً: "يا جماعة بلاش خروج.. ولو اضطريت تخرج يبقى بلاش تسلم.. وإن اضطريت تسلم يبقي بلاش تبوس.. وإن اضطريت تبوس إجري".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعتبرت فيروس كورونا جائحة عالمية، ووضعت في بيان لها عدة تحذيرات وإجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس، كما وجهت وزارة الصحة المصرية تحذيرات للمواطنين بعدم التصافح أو التقبيل عند الالتقاء بأي شخص؛ حتى لا ينتشر الفيروس على نطاق أوسع.

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