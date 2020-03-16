للمرة الأولى محمد عبده يعلق على خلاف أحلام وأصالة وتوقع مفاجئ

علق الفنان السعودي محمد عبده على الخلاف بين الفنانتين الإماراتية أحلام والسورية أصالة. وقال في حديث إلى قناة "سكاي نيوز" العربية إن هذا الخلاف سيزول وإن الجفاء ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط معرباً عن اعتقاده أنهما لا ترفضان المصالحة على المستوى الشخصي.

وأضاف خلال اللقاء: "لا أعتقد أن ثمة جفاء بين أحلام وأصالة. فهذا يظهر فقط على مواقع التواصل الاجتماعي. لكنهما في الواقع حبيبتان وأنا أعرفهما كلاً منهما جيداً". وتابع: "ربما يكون الخلاف بينهما ضرباً من المشاكسة الإعلامية يمكن أن تزول مع مرور الوقت".

وكشف الفنان أنه يأخذ التدابير اللازمة من أجل وقاية نفسه من خطر فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه يتوخى الحذر أثناء تنقله.

وفي هذا السياق وجه رسالة إلى متابعيه مركزاً على ضرورة الالتزام بتوجيهات وزارات الصحة في مختلف البلدان.

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وجاء هذا في فيديو نشره الحساب الرسمي لشركة "روتانا" على "تويتر". وقال عبده: "أعزائي المشاهدين إن الوباء المنتشر كورونا نحن في غاية الحذر منه وأرجو أن نعمل حسابنا ونلتزم بالتوجيهات. وكمان ودي أوجه رسالتي للوسائل الإعلام أرجو أنها بقدر ما تحرص وقدر ما تعطي من تعليمات تطمئن الناس لكي لا يموتوا في بيوتهم خوفاً وهلعاً لا من الكورونا". وتمنى السلامة للجميع من كل مرض.

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