مي كساب توجه طلباً للنجوم من أجل محاربة كورونا

نشرت الفنانة مي كساب، على حسابها الخاص بإنستغرام، صورة كتابية حملت نداءً إنسانياً للفنانين والإعلاميين والرياضيين من أجل التوعية للحماية من الكورونا. مؤكدة في بداية كلامها أنها واثقة من رحمة الله، وأنه سيلطف بمصر وأن الأزمة ستمر بسلام.

وطالبت بأن يقوم كل المشاهير بتصوير فيديوهات لتوعية الجمهور بطرق الحماية والوقاية من فيروس كورونا، خاصة أن هناك من يأخذ الموضوع بسخرية ونحن في ظرف طارئ.

وأكدت أنها ستبدأ بنفسها وتصور فيديوهات للتوعية، وأن على الجميع التكاتف والوقوف إلى جانب أجهزة الدولة.

وكتبت مي : "أنا طبعا واثقة من رحمة ربنا بينا ولطفه، وإنه هيسترها معانا والأيام الوحشة دي هتعدي على خير، لأن ده وعد ربنا لينا، إننا هتكون مصر في سلام آمنين".

وتابعت: "بس بأرجو وبأدعو كل زمايلي الفنانين والرياضيين والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا إننا كلنا نستغل الأكونتات بتاعتنا لعمل فيديوهات توعية للجمهورعلشان الحماية والوقاية والعلاج من الفيروس ده علشان في ناس كتير واخدة الموضوع هزار، وده مش صحفي ظرف طارئ زي ده".

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وأضافت: "لازم نقف جنب بعض، أجهزة الدولة ووزارة الصحة علشان نقاوم ونعدي المحنة دي، وأنا هبتدي بنفسي وعلى أد ما هاقدر اعملفيديوهات تساعدفي تخطي المحنة دي، وربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أهلنا وبلادنا.

يشار إلى أن مي كساب طرحت في عيد الحب الماضي أغنية "سينجل في عيد الحب"، تحدثت فيها عن مشاكل الفتيات السينغل.

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