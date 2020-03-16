أول ظهور لياسمين صبري بعد الخطوبة

انتشرت أخبار كثيرة مؤخراً تزعم أن تفشي فيروس كورونا المستجد دفع رجل الأعمال أحمد ابو هشية وخطيبته ياسمين صبري لتأجيل حفل زفافهما، ولكن "لها" علمت أن كل ما أثير حول هذا الأمر غير صحيح، وأنهما قررا إقامة حفل زفافهما في فصل الصيف القادم .

وجاء إختيارهما لهذا الموعد لتكون ياسمين قد انتهت من تصوير مسلسلها الجديد "فرصة تانية" واطمئنت على ردود الأفعال حوله بعد عرضه بموسم الدراما الرمضاني القادم .

هذا وأثارت الممثلة المصرية ضجة كبيرة من خلال صورة نشرتها عبر تطبيق "انستغرام" خلال تواجدها في منطقة ثلجية، في أول ظهور لها بعد إعلان خبر خطوبتها من أبو هشيمة الذي حرص على التعليق بايموجي قلب للتعبير عن حبه لها.

وردد البعض أن قصة حب ياسمين صبري وأبو هشيمة بدأت منذ فترة طويلة ونجحا في إخفائها، ولكن "لها" علمت أن علاقتهما العاطفية بدأت منذ فترة قصيرة وإتخذت الشكل الرسمي وتقدم لخطبتها من عائلتها بشكل سريع .

وكان رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة أكد في تصريحات صحافية ارتباطه بياسمين صبري وأوضح أن حفل الخطوبة أقيم بحضور المقربين منهما فقط .

Advertisements

أما ياسمين صبري فلم تتحدث حتى الآن عن كيفية وقوعها في حب أبو هشيمة ولم تنشر اي صورة لهما بحسابها على "إنستغرام".

قد يهمك أيضا:

تعرف على سعر خاتم خطوبة ياسمين صبري

ياسمين صبري تستعرض لياقتها بصورة جديدة