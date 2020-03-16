كورونا يُغلِق دور السينما في باريس والكويت

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت شركة السينما الكويتية الوطنية إغلاق كل صالات العرض التابعة لها مؤقتا بناء على قرار من مجلس الوزراء، وأضافت الشركة في بيان للبورصة ”نخطركم بأن شركة السينما الكويتية الوطنية قد قامت بإغلاق كافة صالات السينما التي تقوم بتشغيلها وذلك مؤقتا حتى إشعار آخر“.

وكان القرار بإغلاق دور السينما بفرنسا منعاً لانتشار الفيروس قد اتُخِذَ بعد إعلان قرار وزاري يشير إلى إغلاق المؤسسات العامة وبينها دور السينما حتى 15 أبريل 2020 تبعاً لقرار حظر تجمع أكثر من 100 شخص. فقد تم تشديد الإجراءات الحكومية من أجل التعامل مع الوباء علماً أن العديد من الموزعين الفرنسيين والدوليين قرروا تأجيل طرح أفلامهم بدور العرض.

الجدير ذكره، أن معظم النجوم والمشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب انتشار "covid19" إضافةً لإلغاء العديد من المهرجانات، بينها مهرجان " COACHELLA " الأميركي الشهير الذي تم تأجيله من الربيع إلى الخريف المقبل.

يشار إلى أن السلطات السعودية، كانت قد أعلنت منذ قرابة الأسبوع تعليق عروض الأفلام في صالات السينما وفقاً للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره. وفي ذات السياق، تم تأجيل فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

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