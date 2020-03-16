كورونا يُلغي مهرجان تيميتار الموسيقي في المغرب

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""الخليج 365"" من بيروت: تسبب انتشار فيروس كورنا في أنحاء العالم بموجة هلع ألغت العديد من الفعاليات الموسيقية المقررة مواعيدها منذ فترة. وكان آخرها إلغاء فعاليات مهرجان تيميتار الموسيقي الدولي في المغرب، الذي كانت انطلاقته محددة في الفترة ما بين 3 و6 يوليو المقبل في مدينة أغادير الساحلية. علماً أن مدير المهرجان إبراهيم المزند لم يضرب موعداً جديدة للدورة 17 من المهرجان، في انتظار التعميمات من السلطات الرسمية،

ويأتي هذا القرار تماشيًا مع الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات البشرية وتجنب كل الفعاليات الثقافية والأحداث الفنية على مستوى العالم في محاولة لتقليل نسبة انتشار الفيروس العالمي "covid19"، وبالتزامن مع إلغاء العديد من المهرجانات الكبرى في المغرب منها مهرجان موازين إيقاعات العالم. مع الإشارة إلى أن "تيميتار" يُعتبَر أقدم وأكبر الكرنفالات الموسيقية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ويهدف لتسليط الضوء على الثقافة الأمازيغية بحيث يجمع فى توليفة برنامجه السنوي بين أبرز التجارب الموسيقية الأمازيغية مع خلطها بعدد من نجوم الموسيقى العالمية مع إتاحة الفرصة للعديد من التجارب المغربية الصاعدة، حيث استضاف في نسخته الماضية أكثر من 40 حفلة على مدار أربعة أيام متتالية، وضمّ من قبل العديد من النجوم العرب، منهم فايا يونان وتامر حسني وعبد الحفيظ الدوزي ودنيا بطمة وكاظم الساهر والشاب خالد.

وكان الفيروس قد أجبر مادونا والعديد من الفرق الموسيقية حول العالم لتأجيل وإلغاء حفلاتها، ومنها الحفل الخيري لمايلي سايروس في أستراليا

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