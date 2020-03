شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر ظهور لبراد بيت وصديقته العراقية عاليا شوكت بتوقيع "البابارتزى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من نفي نجم هوليوود الشهير براد بيت ارتباطه بأي نجمة الآن في حين تنتشر الشائعات بأنه يعيش قصة حب قوية مع النجمة عاليا شوكت ذات الأصول العراقية، حتى سجلت لهم عدسات المصورين عدد كبير من الصور خلال تواجدهما معا، وكان آخر صور لبراد بيت البالغ من العمر (56 عاما) وعاليا ذات الـ (30 عاما) كان خلال تواجدهما بإحدى المطاعم الموجودة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.



ظهر براد بيت نجم فيلم " Once Upon a Time in Hollywood " و هو يرتدي ملابس كاجوال مريحة و"قبعة"، في حين كانت عاليا ترتدي ملابس فورمال ذات تصميم بسيط.



يذكر أن وكان آخر أعمال النجم براد بيت هو فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" ، وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.