شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون توقف تصوير مسلسل Lord Of The Rings بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات أمازون، وقفت تصوير مسلسلها الجديد Lord Of The Rings، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في معظم أنحاء العالم، وأودى بحياة الآلاف.

وبحسب تقارير أجنبية، فإن المسلسل الجديد الذي يتم انتاجه بتكلفه مليار دولار، تم وقف تصويره بسبب غلق منافذ جميع الدول التى يتم تصويره فيها، وانتهى طاقم العمل بتصوير آخر مشاهده في نيوزيلندا قبل إعلان توقف التصوير بسبب فيروس كورونا.

وأكدت التقارير الأجنبية، أن التوقف الذي منحته شبكة أمازون، سيستمر لمدة أسبوعين فقط، على ان يتم العودة لاستكمال التصوير عقب انتهاء مدة الحجر الصحي التي فرضتها السلطات في البلاد، حتى يتم عرض الموسم الأول من السلسلة نهاية العام المقبل.

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مكان التصوير بعد غلقه

وكانت الشركة المنتجة، قد أعلنت انضمام الممثل البريطاني ماكسيم بالدري إلى طاقم عمل المسلسل، في دور لم يكشف عنه بعد، وفقا للتقرير الذي نشر على موقع "deadline"، ولكن أكدت مصادر مقربة من الشبكة أن بالدري، سيلعب دور مهم، وقد انضم سابقًا إلى المسلسل الجديد مجموعة من الممثلين، وهم روبرت أرامايو وأوين آرثر ونزانين بونيادي وتوم بودج.

المسلسل، المقرر عرض أولى حلقاته نهاية العام القادم، يتم تطويره من قبل فريق كتابة يضم كلًا من JD Payne وPatrick McKay، على أن يتم تدريجيًا ضم بعض الكتاب الجدد بعد الانتهاء من كتابة الخطوط العريضة للسلسلة.

وكانت شركة أمازون قد كشفت فى نوفمبر عام 2017 عن نيتها فى إنتاج سلسلة Lord of the Rings فى عدة مواسم، بعد الانتهاء من شراء حقوق البث والكتابة من صناع السلسلة الأصليين، بعد انتهاء المسلسلة التاريخى Got، على أن تشمل تكلفة السلسلة الجديدة ما يقارب المليار دولار تطرح بداية من عام 2021.