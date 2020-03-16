شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر توجه الشكر لـ"رسامة" أهدتها بورتريه لها ولزوجها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة آيتن عامر الشكر إلى رسامة تُدعى داليا، بعد أن رسمت لها ولزوجها المصور محمد عز العرب، "بورتريه" لكل منهما، حيث نشرت آيتن الصور عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت على الصورتين قائلة "تسلم ايدك يا داليا على البورتريهات الحلوة دى.. مبسوطة انك بتتقدمى و مستواكى بيعلى اكتر و اكتر و انك بتحققى هدف بتحلمى بيه من زمان ، ادخلوا عندها و شوفوا شغلها و فنها".



ايتن عامر

من ناحية أخرى انتهت الفنانة آيتن عامر من تصوير نصف مشاهدها فى مسلسل " فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، والذى تنافس به فى سباق دراما رمضان المقبل، حيث تصل عدد ساعات التصوير لـ 17 ساعة يومياً، وذلك سعياً للانتهاء من معظم المشاهد قبل حلول الشهر الكريم وتفادى ضغوط الصيام.

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زوج آيتن عامر

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامروأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

وعرض لآيتن عامر خلال الأيام الماضية مسلسل "الأخ الكبير" على شاشة قناة "cbc" والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث العالمى جوجل، ويشارك فى بطولته محمد رجب، وهبة مجدى، وعبير صبرى، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكى، ومحمود حجازى، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.