شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تعود إلى مصر لاستئناف مشاهدها مع "البرنس" محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الفنانة روجينا إلى القاهرة قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت من أجل استئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى والمقررعرضه في شهررمضان المقبل، وذلك بعد تواجدها في لبنان لتصوير مسلسلها الثانى "اسود فاتح" مع هيفاء وهبى والمقررعرضه في رمضان أيضاً.

وتخوض روجينا السباق الرمضانى المقبل بـ "أسود فاتح" والذي تجسد فيه شخصية زوجة الفنان ناصر سيف والصديقة المقربة لبطلة العمل هيفاء وهبى، بينما تجسد فى "البرنس" دورزوجة أحمد زاهر، حيث تعود بالمسلسلين إلى الدراما المصرية بعد غيابها العام الماضى، بعدما قدمت آخر أعمالها "كلبش 2" مع النجم أميركرارة والمخرج بيترميمى وإنتاج شركة سينرجى.



روجينا

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

"أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيدو فراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.