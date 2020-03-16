شكرا لقرائتكم خبر عن "زى النهاردة".. ذكرى ميلاد الفنان كارم محمود ابن مدينة دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الاثنين 16 مارس ذكرى ميلاد المطرب والملحن الكبير كارم محمود، والذى احتل مكانة متميزة بصوته الجميل، على مدى تاريخ طويل في الوسط الفنى، ولقبه جمهوره بالكروان الطيب لما يتمتع به من حلاوة الصوت وهدوء طبعه ودماثة خلقه.

ولد كارم محمود فى 16 مارس 1922 بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وكان والده يعمل في التجارة وأثناء التحاقه بالمدرسة الابتدائية عمل في محل رفا، ويقال إنه قد نقل حلاوة الصوت عن والده الشيخ أبو ريا قارئ القرآن.

وذهب كارم محمود في عام 1938 للقاهرة ليلتحق طالبا بالفرع المدرسي بمعهد الموسيقى العربية وحصل على الدبلوم عام 1944، وكان يرعاه فنيا آنذاك مصطفى بك رضا رئيس المعهد ومستشار الإذاعة المصرية.

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وبناء على توصية المستشار رضا التحق بفرقة الأنغام الذهبية واشترك في تسجيل الأغاني الوطنية، ثم سجل أغنية محلاها الدنيا مع حياة محمد وهبي، كما أن كارم محمود تدرب على غناء التراث على يد معلمه محمد حسن الشجاعي رئيس قسم الموسيقى والغناء، وعمل أيضا في تلك الفترة مع الشيخ فؤاد محفوظ ودرويش الحريري وصفر علي وآخرين.

وعمل كارم محمود مع كبار أهل الفن والموسيقى والتلحين والغناء في مصر، مع كامل محمود، محمود الشريف، محمد الموجي، محمد سلطان، رياض السنباطي، ومن أغانيه الشهيرة سمرا يا سمرا، والنبي يا جميل، على شط بحر الهوى، أمانة عليك، عنابي، يا أنا يا العزال، امانة عليك يا ليل طول، حوش عنى هواك، يا حلو ناديلى.

وشارك كارم محمود في بطولة 20 فيلما كان أولها فيلم بعنوان "ملكة الجمال" للمخرج نيازي مصطفى وغنى في الفيلم "آن الأوان يا زمان" آخرها فيلم بعنوان "ثأر بايت".

وتوفي كارم محمود في لندن يوم الأحد 15 يناير عام 1995 عن عمر ناهز الـ72.