شكرا لقرائتكم خبر عن "إن شاء الله يكسر الدنيا"..أحمد فهمى يهنئ هنا الزاهد على برنامجها "هزر فزر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم أحمد فهمى، زوجته الفنانة هنا الزاهد، على خوضها لتجربة جديدة وهى تقديم البرامج التليفزيونية، حيث ستقدم هنا الزاهد برنامج "هزر فزر"، على قناة cbc.

ونشر فهمى برومو البرنامج، وعلق عليه قائلا " ألف مبروك حبيبتى.. إن شاء الله يكسر الدنيا"، كما حرص مجموعة كبيرة من متابعى أحمد فهمى على دعم هنا الزاهد في تجربتها الجديدة.

البرنامج الجديد للفنانة هنا الزاهد، يشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، والذين سينقسمون إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتي يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.

من الألعاب الموجودة في البرنامج أيضًا "لعبة الحروف"، والتي يقوم كل فرد من الفريق خلالها بإخفاء عينيه بنظارة معتمة، ويمسك حرفًا لتكوين الكلمة الصحيحة التي تجيب سؤال المذيع، ويمكنه استبدال الحرف مع أعضاء الفريق.

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كذلك لعبة "البوسترات المحرفة"، والتي يتم فيها عمل تعديل على بوسترات أفلام، مع عدم كتابة اسم العمل، وعلى المتسابقين معرفة اسم الفيلم صاحب البوستر الأصلي.

وأيضًا لعبة تمثيل 5 أغاني في 50 ثانية، ولعبة الموسيقى التصويرية، حيث يقوم اثنين من الفريق بعمل موسيقى تصويرية لفيلم شهير، يغنون الموسيقى وليس كلامًا، ويجب معرفة اسم الفيلم المشهور به هذه الأغنية خلال دقيقتين.