شكرا لقرائتكم خبر عن "مفيش مشكلة" يعيد أحمد مكى إلى السينما بعد غياب 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم أحمد مكى تحضيرات فيلمه الجديد مع المخرج كريم السبكي، وتأليف فاروق هاشم، ويحمل اسم مؤقت "مفيش مشكلة"، ليعود من خلاله مكي إلى السينما من جديد بعد غياب 7 سنوات، منذ أن قدم فيلم "سمير أبو النيل" الذى لم يحقق النجاح المتوقع وقتها.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير فيلم "مفيش مشكلة"، بعد موسم عيد الفطر المقبل، ويجرى صناع العمل جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل إبرام تعاقدات الأبطال المشاركين في الفيلم، وجار كتابته خلال هذه الأيام.

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وقدم أحمد مكى آخر أفلامه "سمير أبو النيل" بمشاركة نيكول سابا ودينا الشربينى ومحمد لطفى وحسين الإمام، والذى دارت أحداثه في إطار كوميدي حول الشاب البخيل سمير أبو النيل "أحمد مكي" الذي يقطن بحي شعبي، ونتيجة لبخله الشديد تقع له العديد من المفارقات والمشاكل مع أهل منطقته.

من ناحية أخرى، احتفل الفنان أحمد مكي مؤخرا بنجاح مسرحيته "حزلقوم" التي شارك بها ضمن ‏فعاليات شتاء الرياض وعُرضت من 5 وحتى 9 فبراير على ‏مسرح أبو بكر الشدي بالعاصمة السعودية.‏

وكانت آخر أعمال مكى فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.