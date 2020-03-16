شكرا لقرائتكم خبر عن نجم La Casa De Papel يحمى نفسه بخوذة من ورق قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي جيمي لورينتي الذي يجسد شخصية "دنفر"، في المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة له عبر انستجرام، وهو يرتدي فيها علبة من الكارتون ويستخدمها وكأنها خوذه على الرأس.

ووجه لورينتي، رسالته لصديقته الممثلة ماريا بيدرازا، التي شاركته في المواسم الأولي من السلسلة ضمن المحتجزين داخل البنك، قائلاً "في اليوم الثاني والأربعين، وكل شيء على ما يرام، إلا رأسي ليست كذلك"، وسرعان ما ردت بيدرازا في التعليقات قائلة "لديك خوذة وليس لديك دراجة نارية"، كما حرص النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان، على التعليق بإضافة ايموجي على الصورة التي نشرها "دنفر".

وظهر الثنائي لورينتي وبيدرازا، في الكثير من البرامج التلفزيونية قبل ذلك ليعلنا عن وجود علاقة غرامية بينهما في الواقع.

Advertisements



تعليق نيمار وصديقته

ومن المقرر أن يعرض الموسم الجديد يوم 4 إبريل المقبل على شبكة نتفليكس، وسيشهد الموسم القادم بداية جديدة للعصابة التى وضعت فى مأزق كبير نهاية الموسم الماضى بعد تدميرها لعربات الشرطة بالمدافع وظهورهم كأفراد عصابة حقيقة عكس ما كانوا يروجون بأنهم ضمن الشعب.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".