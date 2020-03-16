شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..مصطفي شعبان يتحدث الإنجليزية ويداعب جيمى جون لوى على مركب بنيل الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية جمع لقاء بين النجم المصري مصطفي شعبان والنجم العالمي جيمي جون لوي والفنانة الأفريقية ميمونة ندياي علي مركب من مراكب النيل " الذهبيات " وتحدث مصطفي بالانجليزية وعرف نفسه للضيوف الأجانب ثم داعب مصطفي شعبان النجوم الأجانب متحدثا مع جيمي جون لوى وميمونة ندياى .

مصطفي أبدي اعجابه بالموسيقي الخلفية في المركب والمنظر الساحر في النيل وأكد جيمي علي كلام مصطفي ثم يسأل مصطفى جيمى جون لوى عن الأفلام التي يشارك بها في المهرجان فيجيبه النجم العالمي .

يذكر أن الدورة الأخيرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كرم خلالها النجم العالمي جيمي جون لوي داخل معبد الأقصر والفنانة الأفريقية ميمونة ندياى واسم الفنان الراحل فريد شوقي كما كرم النجم مصطفي شعبان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان الجوائز نظرا لإلغاء الفعاليات والتجمعات الجماهيرية بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء .

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الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية كانت برئاسة السيناريست سيد فؤاد ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني وكرم خلالها أيضا أسماء سينمائيين راحلين منهم المخرج الراحل سمير سيف والفنانة الكبيرة الراحلة عقيلة راتب والفنان الافريقي الكبير سوتيجيه كوياتي .

وقد أعلن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية جوائز دورته التاسعة برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسيني، وبحضور أعضاء لجان التحكيم وضيوف المهرجان الكرام خلال مؤتمر صحفي، ومنحت لجنة النقاد الدولية " فيبريسي " جائزة أحسن فيلم " والد نافي " للمخرج مامادو ديا – السنغال ، أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة فمنحت تنويه خاص لفيلم " حبيب " إخراج شادي فؤاد – مصر وذلك لتميزه في الأداء التمثيلي أما جائزة أحسن إسهام فني في فيلم روائي قصير وهي (شهادة تقدير وقناع توت عنخ آمون البرونزي) نالها فيلم " طيف الزمكان " للمخرج كريم تاجوات من المغرب، وذلك لشجاعته في السرد وخصوصية التعبير البصري واستخدامه الخلاق لشريط الصوت .