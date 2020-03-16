شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تغنى مهرجان "بنت الجيران" على طريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة بلقيس جمهورها بمقطع فيديومن آخر حفلات الزفاف التي قامت بإحياءها قبل إلغاء أنشطتها الفنية بسبب فيروس كورونا، وقد غنت بلقيس مهرجان بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كمال، وكتبت على الفيديو التي نشرته عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "بنت الجيران بطريقتى وغيرت كلامها شوية".

المعروف إن مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات يرقصون على الأغنية، ومنهم النجمة رانيا يوسف، والتي ظهرت عبر حسابها على انستجرام، وهى ترقص على مهرجان بنت الجيران، معلقة "تلاقيني لسه بخيرى".

وشهدت الفترة الماضية تفاعل عدد كبير من الفنانين والاعلاميين مع الأغنية، حيث ظهر عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية"، ورقص في مكانه على أنغام المهرجان، أثناء الحديث عن الأزمة التي أثارها حسن شاكوش وعمر كمال، وانتشر فيديو رقص عمرو أديب على الأغنية بشكل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

فيما نشرت إيمان العاصى مقطع وهى ترقص على المهرجان، وعلقت عليه "سكر محلي محطوط على كريمة.. كعبك محني والعود عليه القيمة.. بعد إذن أستاذ هانى".

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أحمد حلمى، ظهر هو الآخر وهو يغنى "بنت الجيران"، ولكن أثناء المقطع يظهر شاكوش، ليظهر أنه هو الذى يقوم بالغناء، حيث أبدى حلمى إعجابه بالمهرجان، وبصوت حسن شاكوش.

على الرغم من نجاح الأغنية الأخيرة عود البطل، لمطربى المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، إلا أنه مازال هناك انتشارا كبيرا لمهرجان بنت الجيران، حيث لاقت الأغنية انتشارا واسعا وذاع صيتها ليتجاوز معجبيها المصريين والعرب ليرقص على نغماتها الشباب الأوروبى، والتى كانت أخرها فى شوارع فرنسا.

المطرب عمر كمال، علق عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، على فيديو الرقص على الأغنية في فرنسا، قائلاً: "مفيش أجمل مننا.. فى كل مكان الفيديو وفى شوارع فرنسا".