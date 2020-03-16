شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تلتقى زينة فى "جمع سالم" للمرة الثانية بالدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت المطربة رنا سماحة مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "جمع سالم" مع النجمة زينة والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث بدأت تصوير أول مشاهدها أمس الأحد، ليسجل العمل التعاون الثانى بين رنا سماحة وزينة فى الدراما بعد مسلسل "أزمة نسب" الذى تم عرضه فى عام 2016.

"جمع سالم" تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وتدر الأحداث درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية، ووضعت الشركة المنتجة للمسلسل خطة لتصوير العمل خلال الفترة المقبلة على أن يستمرالتصوير طوال الشهر الكريم، خاصة أن الوقت المتبقى قبل حلول رمضان غيركاف لإنهاء المسلسل بأكمله.

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رنا سماحة بشخصيتها فى جمع سالم

جديربالذكريتعاون الملحن مدين مع المطربة رنا سماحة في ألبومها الجديد بأغنيتين، الأولى تحمل عنوان "اسمه إيه"، أما الثانية تحمل اسم "حياتي تخصني"، وهما من كلمات هاني صاور، وتوزيع الموسيقي أحمد عبد السلام، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة وقت نزول الألبوم ككل.

يذكرأن رنا سماحة طرحت مؤخراً أغنيتها الجديدة بعنوان "أميرة الحب"، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان، وظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذي لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلي، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019، كما سجلت رنا أغنية سينجل جديدة بعنوان "مكسوف" لتكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها على حسب قولها، والأغنية من كلمات وألحان أحمد عبد الفتاح، وتوزيع إسلام الحسن.