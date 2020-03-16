شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور ينهى 80 % من تصوير دوره فى "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الفنان محمد أنور من انتهاء مشاهده في مسلسل "قوت القلوب"، حيث قام بتصوير أكثر من 80% من أحداث دوره، وهو ابن الفنانة الكبيرة ماجدة زكي مثلما ظهر خلال برومو المسلسل الذي سيعرض بداية من 21 مارس بالتزامن مع احتفالات بعيد الأم.

وكانت شركة سينرجي قد أطلقت برومو مسلسل "قوت القلوب"، والذي تقوم ببطولته النجمة ماجدة زكى، بمشاركة الفنان الكبير خالد زكى، بالإضافة ‘إلي محمد أنور، إسلام جمال، كما كشف البرومو عن ظهور النجم باسم سمرة ضمن أحداث المسلسل، وتضمن البرومو التشويقي للمسلسل إثارة كبيرة، حيث تضمن جريمة قتل، وهروب النجمة ماجدة زكي التي تتهم في القضية مثلما يظهر خلال البرومو حيث تظهر ملامح القلق علي وجه ابناءها محمد أنور وإسلام جمال.





Advertisements

المسلسل يضم العديد من النجوم والنجمات بجانب ماجدة زكي، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، وسهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

ويعيد مسلسل "قوت القلوب" المخرج الكبير مجدى أبو عميرة إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016، حيث يعد أبو عميرة من أبرز مخرجى الدراما وقدم العديد من المسلسلات الناحجة التى مازال الجمهور المصرى والعربى يتذكرها ويحرص على متابعتها بمجرد عرضها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى.