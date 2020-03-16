دوللي شاهين بإطلالة مثيرة بالجلابية

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مارس 2020 02:55 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام أطلت بها بإطلالة مثيرة. وظهرت دوللي شاهين في الصورة مرتدية جلابية مصرية بينما كانت تجلس وتكشف عن ساقيها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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