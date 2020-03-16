شاهد.. حليمة بولند تثير الجدل بطريقة تعقيمها ماء حوض الاستحمام!

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مارس 2020 02:55 مساءً - شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند متابعيها فيديو كشفت من خلاله الطرق التي تعتمدها من أجل حماية نفسها وابنتيها من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وبدأت حليمة بولند الفيديو بالقول انها تضيف الديتول وملح البحر وبعض المنتجات الاخرى إلى ماء حوض الاستحمام.

كما كشفت حليمة بولند أيضاً إلى أنها وبناتها يتناولن بعض المتتمات الغذائية وخصوصاً الفيتامين “سي”.

ورغم أنها تقوم بخطوات إيجابية على مستوى الوقاية إلا أنها تعرضت لموجة من التعليقات الساخرة مثل ” بليز أحد يعلمها الطريقة الصح لاستخدام ديتول لازم تشربه مو تصبه بالمسبح عشان تضمن أنها تقتل نفسها أقصد الجراثيم” و” بعقلها تحط ديتول؟” و”لا تنسين كلوروكس بعد يمدحونه ينظف من قلب”.