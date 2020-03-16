رولا سعد تؤجل تصوير كليبها الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أجلت النجمة اللبنانية رولا سعد، تصوير كليبها الجديد والذى يحمل اسم ” ملكة فى الجمال”، وهى من كلمات الشاعر أسامة مصطفى، وألحان محمد محيى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومن إخراج زياد خوري.

وكان من المقرر أن يتم تصوير كليب في أوكرانيا وسوريا، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا غلق المطارات، ولم يتم تحديد موعد حتى الأن لتصوير الكليب.

وقالت رولا في تصريحات صحفية إنها تتمنى رواج الكليب وقت طرحه على يوتيوب مضيفة: الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمالي السابقة، والكليب هيتم تصويره بشكل غير تقليدي.

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من ناحية أخرى طرحت رولا مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة “دكان شلاطة” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب”، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتدية جلباب الفتاة الشعبية.

أغنية “دكان شلاطة” من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

وتجسد رولا سعد خلال الفيديو كليب شخصية فتاة من حارة شعبية، تعول مجموعة من الأطفال، ما تضطر للعمل في دكان شلاطة الذي يمدها بالمشروبات الغازية والشوكولاتة لتبيعها داخل أتوبيسات النقل العام لترطيب الجسم وتقليل عطش الناس في الحر.