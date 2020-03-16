شهيرة تطالب بغلق «الكافيهات»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالبت الفنانة المصرية شهيرة رئيس الوزارء بغلق “الكافيهات” للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

شهيرة كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “سياده رئيس الوزراء اقفل الكافيهات لنحد من التجمعات وشرب الشيشه وخلافه”.

الفنانة المصرية أضافت: “أصل احنا مايمشيش معانا الا المنع والشدة في القرارات أضربوا بيد من حديد قبل ما تكبر الكارثه والله معكم”.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أمر مؤخرا بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وكانت الفنانة المصرية مي كساب قد دعت مؤخرا زملائها الفنانين والمشاهير في كل المجالات لتوعية جمهورهم للحماية من مرض “كورونا”، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

مي كتبت: “أنا طبعا واثقة في رحمة ربنا ولطفه وإنه هيسترها معانا والأيام الوحشة دي هتعدي على خير لأن ده وعد ربنا لينا إننا هنكون في مصر في سلام آمنين”.

وأضافت: “بس بارجو وبادعو كل زمايلي الفنانين والرياضيين والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا إننا كلنا نستغل الأكونتات بتاعتنا لعمل فيديوهات توعية للجمهور عشان الحماية والوقاية والعلاج من الفيروس ده”.

وتابعت: “عشان في ناس كتير واخدة الموضوع هزار وده مش صح في ظرف طارئ زي ده لازم نقف جمب أجهزة الدولة ووزارة الصحة عشان نقاوم ونعدي المحنة دي”.

واختتمت كلامها قائلة: “وأنا هبتدي بنفسي وعلى أد ما أقدر هعمل فيديوهات تساعد في تخطي المحنة دي وربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أهلنا وبلادنا”.