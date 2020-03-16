محمد رمضان نقاش في «البرنس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان والنجم المصري، محمد رمضان عن شخصيته التي سوف يجسدها خلال مسلسل “البرنس” للمخرج محمد سامي، المقرر أن يعرض رمضان القادم 2020.

محمد رمضان، ظهر في الصورة أثناء التصوير وهو يرتدي ملابس عامل بسيط يبدو عليه وكأنه عامل “نقاشة”، حيث ظهر بملابس عليها آثار البويات، وعلق قائلا: رضوان البرنس من مسلسل البرنس رمضان 2020 ثقة في الله نجاح.

ويشارك في بطولة مسلسل “البرنس”، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.

وعلى جانب أخر، رد الفنان محمد رمضان، مؤخرا، على طلب الفنان باسم سمرة، بعمل مناظرة تجمعهما، بفيلم روائي قصير مدته 10 دقائق فقط بعد حالة الجدل التي أثيرت بينهما مؤخرًا.

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محمد رمضان، قال في تصريحات تلفزيونية له، إنه يحب الفنان باسم سمرة، وفيما يتعلق بالمناظرة قال: باسم أخويا وحبيبي ومش مستاهلة تحدي ومعندناش وقت.. لو فاضي هعمل كدا”.

بداية الأزمة بين محمد رمضان، وباسم سمرة، كانت على خلفية دفع الأخير له خلال تواجدهما في أحد الأفراح الشعبية، وقال محمد رمضان، في تعليقه على الواقعة، إن باسم سمرة لم يكن في وعيه، عندما دفعه في المناسبة، مضيفًا: “لو كان في وعيه كنت ناولته بإيدي الشمال”.

ورد باسم سمرة، على كلام رمضان قائلًا: “أنا مقدرش أرد عليه أنا ابن ناس”، مشيرا إلى أنه يدعوه لفيلم 10 دقائق روائي قصير ببطولة مشتركة لمناظرته في التمثيل.

وأضاف: محمد رمضان الشيطان سايقه ومعرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. ما تصحي يا ابني لنفسك .. أنت بتقول نمبر وان وأنا هوريك.. لكن ميطلعش على التلفزيون يقل مني أنا مش عيل صغير”.