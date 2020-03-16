أمينة تنتهى من «ادعيلى يا اما» احتفالا بعيد الأم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت المطربة والنجمة المصرية أمينة، من تسجيل أغنية جديدة تستعد لطرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الأم في الـ 21 من مارس، وهي الأغنية التي تحمل اسم “ادعيلى يا اما”، حيث تتعاون خلال الأغنية مع الشاعر مصطفى حسن، والملحن محمد عبد المنعم، والموزع خالد نبيل.

على جانب آخر أطلقت المطربة أمينة العام الماضي آخر ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل عنوان “اللي راحوا”، على اليوتيوب ومحطات الراديو، وذلك بعد فترة عمل طويلة لأمينة على اغانى الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة، وكان الألبوم قد ضم 10 أغنيات هي “سيدي” كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع مينو، “في شرع مين” كلمات ملاك عادل والحان مدين وتوزيع أحمد عادل، “عاش يا وحش” كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، “السهرة ولعانه” كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، “صاحبتى” كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع اشرف البرنس.

ويتضمن الألبوم أيضًا أغنية “اللي راحوا”، من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع زيزو فاروق، ” الجديد” كلمات ملاك عادل وألحان عصام اسماعيل وتوزيع زيزو فاروق، “على جمر الهوا” كلمات وألحان عمرو العلى وتوزيع كريم عبد الوهاب، “ارجع لبيتك” كلمات مصطفى حسن وألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم، “آه بحبه” كلمات مصطفى حسن وألحان حمزة وتوزيع أسامة عبد الهادي

وكانت آخر أعمال أمينة مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “اخلع” من كلمات إيلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وإيقاعات طونى عنقة وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى العاصمة اللبنانية بيروت.