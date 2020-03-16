تامر حسني ينشر التوعية للوقاية من فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: يعمد النجم المصري تامر حسني على نشر التوعية للوقاية من فيروس كورونا من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وطلب تامر من الجمهور في منشور عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك” البقاء في منازلهم وعدم التجمع في الأماكن العامة حفاظاً على سلامتهم فكتب: “اخدنا أجازات عشان نحافظ على بعض و نُحصر المرض و مينتشرش وسطنا مش فاهم ازاي بعض الناس واخدين الموضوع هزار و اجازه و فسح و زحمه رهيبه عادي في الاماكن العامه و مخرجين ولادهم اه نشتري اللوازم المنزليه بهدوء و المقتدر ياريت يأمن الغير مقتدر الظروف الجايه اصعب لو ملتزمناش للي مش واخدين بالهم يا جماعه دا وباء عالمي مش وقفة العيد و حرصنا دا لما يتنفذ بشكل منظم مش بطريقة هلع و خوف هيخلينا نخلص منه ان شاء الله بدري جداً ….و الرحمه مطلوبه من كل الناس اللي مشغلين ناس بيوميه انهم يحافظوا الفتره دي على اجورهم وًمراعات ظروفهم و التجار ميغلوش الأسعار حرام دا المفروض نخفض عشان مصلحة الجميع خصوصاً في ادوات التعقيم و تكونوا واخدين كامل الحذر في الوقايه من الإحتكاك بكل شيء اثناء التسوق و رجاء متنسوش الغير قادرين ربنا يحفظكم و يحفظنا جميعاً”.

ومن خلال صفحته في موقع “إنستجرام” نشر تامر حسني فيديو تعبيري يُظهر كيف أن عدم احتكاك الأشخاص ببعض يوقف تفشي الفيروس وأرفقه بتعليق جاء فيه: “حمايتك لنفسك أفضل طريقه لإنقاذ الآخرين”.