إلهام شاهين تجبر على تغيير خطتها

متابعة بتجـــــــــرد: قررت النجمة إلهام شاهين تغيير خطتها القادمة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث كانت ترغب في عرض فيلمها الجديد “حظر تجول” نهاية الشهر الحالي، ولكن بعض المصادر المقربة منها أفادت بأنها إتفقت مع صناع العمل على تأجيل المشاهد لمتبقية والعرض لأجل غير مسمى حتى يختفي فيروس كورونا من العالم .

ورغم أنها كانت تسابق الزمن لإنهاء تصوير هذا الفيلم وعرضه، إلا أن ما حدث جاء عكس كل رغباتها وقررت وقف نشاطها الفني خوفاً من تفشي الفيروس بموقع التصوير .

يشارك في بطولة فيلم “حظر تجول” أمينة خليل وأحمد مجدي، والعمل يمثل عودة لإلهام شاهين إلى السينما بعد غياب استمر لثلاث سنوات .

إلهام أكدت أن فيلم “حظر تجول” عمل اجتماعي إنساني وليس سياسي كما زعم البعض .