غادة عبد الرازق بالكمامة.. وفيفي عبده: “خمسة مكرونا”

متابعة بتجــــــــــرد: منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم يأخذ الفنانون حذرهم خاصة عند سفرهم الدائم من أجل عملهم، لذا يرتدون الكمامات الطبية، ويوجهون نصائح للجمهور من أجل الحفاظ على سلامته، لكن الفنانة فيفي عبده لديها طريقة خاصة في التعامل مع الأمر.

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق فيديو لها من داخل الطائرة أثناء سفرها إلى الخارج ظهرت وهي تضع الكمامة على وجهها وبجانبها فيفي التي كانت تستعد لارتداء الكمامة، وقالت: “قبل ما أحط اليشمك ده كورونا خمسة مكرونا”، حيث حورت جملتها الشهيرة “خمسة أمواه” كنوع من أنواع التخفيف من حدة الأزمة.

غادة تواصل تصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز” والذي قررت خوض سباق الدراما الرمضاني القادم به، حيث تسابق الزمن للانتهاء من التصوير في الوقت المناسب، فيما تغيب فيفي عن رمضان هذا العام بعد أن قدمت العام الماضي مسلسل “مملكة الغجر” والذي شاركتها في بطولته ‏حورية ‏فرغلي، ‏وأحمد ‏كرارة، وميار الغيطي، ‏وغيرهم.