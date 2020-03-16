محمد عبده يعلق على انتشار فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان السعودي محمد عبده في حديث إلى قناة “سكاي نيوز” العربية أنه يأخذ التدابير اللازمة من أجل وقاية نفسه من خطر فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه يتوخى الحذر أثناء تنقله.
ووجه محمد عبده رسالة إلى متابعيه مركزاً على ضرورة الالتزام بتوجيهات وزارات الصحة في مختلف البلدان.
وجاء هذا في فيديو نشره الحساب الرسمي لشركة “روتانا” على “تويتر”. وقال عبده: “أعزائي المشاهدين إن الوباء المنتشر كورونا نحن في غاية الحذر منه وأرجو أن نعمل حسابنا ونلتزم بالتوجيهات. وكمان ودي أوجه رسالتي للوسائل الإعلام أرجو أنها بقدر ما تحرص وقدر ما تعطي من تعليمات تطمئن الناس لكي لا يموتوا في بيوتهم خوفاً وهلعاً لا من الكورونا”. وتمنى السلامة للجميع من كل مرض.
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