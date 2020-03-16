بسبب كورونا راغب علامة يبقى في المنزل ويحضر هذا الطبق

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطع مصوّر للسوبر ستار راغب علامة أثار اهتمام الكثير من المتابعين.

وظهر فيه وهو يقف في المطبخ مشيراً إلى أنه قرر البقاء في المنزل كإجراء احترازي منعاً لإصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه يرغب في تحضير طبق فول بنفسه على سبيل التسلية. وطلب من العاملتين المنزليتين لديه إلقاء التحية على المتابعين واستجابتا لذلك ضاحكتين.

وفي جزء ثان من المقطع ظهر الفنان مجدداً وهو يجلس إلى مائدة الطعام، لافتاً إلى أنه يمكن ابتكار طرق للتسلية في المنزل وأن هذا أفضل من الخروج منه مع انتشار الوباء.

ويشار إلى أن الحكومة اللبنانية أعلنت مساء أمس الأحد 15 مارس آذار 2020 حالة طوارئ صحية تقضي بأخذ أقصى إجراءات الحيطة والحذر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا حيث وصل عدد المصابين في آخر إحصاء إلى 99.