رسالة ماغي بوغصن الى نادين نسيب نجيم

بعدما أعلنت النجمة نادين نسيب نجيم أن فكرة الاعتزال تراودها وبقوة حيث أصبحت قريبة جداً من اتخاذ مثل هذا القرار.

أكدت زميلتها النجمة ماغي بوغصن ان نادين لن تعتزل التمثيل لأنها تحب مهنتها ولديها شغف في التمثيل، الفنان يغضب في بعض الاحيان ويقول “أنه يريد الاعتزال” ولكن عندما يجلس اسبوعاً في المنزل يشعر أنه مشتاق لأماكن التصوير لأن الممثل يحب عمله.

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وحول الهجوم الذي تتعرض له نادين مؤخراً، أكدت ماغي ان نادين تتعرض لهجوم كبير “ومن وين ما كان”، مشيرة أنها في بعض الأوقات “بضيق خلقا” فلا لوم على نادين في حال خرجت وقالت “خلص”.

وتحدثت “بوغصن” في المقابلة مع “انسايدر” عن أنها “زعلانة من نادين” لأن الاخيرة انسانة ناجحة ومثيرة للجدل، هذا الشيء يجب ان يجعلها مرتاحة ومتصالحة مع نفسها،مضيفة ” أحب أن أراها سعيدة بنجاحها وبعملها فهي نجمة مشهورة على صعيد الوطن العربي “انبسطي عيشي افرحي” لا تدعيهم يحاولون ازعاجك ولكن فعلاً هي تتعرض لهجوم لا تحسد عليه”.

وعن المنافسة بين أعمالها والأعمال الأخرى الدرامية، أكدت ماغي أنها تعتبر المنافسة متعة لها.