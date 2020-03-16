مشاهير: بطلة جيمس بوند مصابة بفيروس كورونا

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Mar 16, 2020
أعلنت الممثلة وعارضة الأزياء الأوكرانية أولغا كوريلنكو، والتي عُرفت بقيامها بدور البطولة إلى جانب دانييل كريغ في فيلم “Quantum of Solace” إصابتها بكورونا المستجد.
ونشرت “كوريلنكو” الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستغرام قائلة: “عزلت نفسي في بيتي، بعد أن ظهرت فحوصات كورونا الخاصة بي وتأكدت من إصابتي.. كنت أشعر بالتعب منذ أسبوع، اعتنوا بأنفسكم ولا تستهينوا بالأمر”.
الجدير بالذكر، ان عدة مشاهير أعلنوا عن اصابتهم بفيروس كورونا ومنهم توم هانكس وزوجته، بالاضافة الى قيام نجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو بعزل نفسه في البرتغال بعد تأكد إصابة زميل له بالفيروس.
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