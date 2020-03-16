"دخون" السعودية تظهر للمرة الأولى بعد 14 عاما.. وتبرر غيابها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت المطربة السعودية دخون، المشاهدين بظهورها الإعلامي، الذي يعتبر المرة الأولى في مسيرتها الفنية التي تمتد لقرابة الـ14 عامًا.

وتمكن المذيع السعودي طارق الحربي من استضافة دخون من خلال برنامجه "طارق شو"، وتحدثت الفنانة عن مسيرتها، وسبب غيابها عن الظهور الإعلامي وحتى عبر "السوشال ميديا"، ولفتت إلى أنها قبل هذا الوقت، كانت تغلق على نفسها المجال في الانتشار، ولكنها أكدت أنها الآن ليست مقصرة في صناعة الشهرة، ولكن الأمر متوقف على إنتاج الألبومات.

وأكدت دخون أنها تغني منذ أن كان عمرها 19 عامًا، وأن الجمهور يرى أن صوتها يحمل “تعذيب”، مردفة بالقول بأنها تشكر كل من يجاملها، وأن الثناء عليها يشعرها بالخجل.

وأرجأت دخون سبب عدم انتشارها المبكر على السوشال ميديا، إلى أن ذلك يحتاج تفرغ والتزام. وهي تبحث عن إدارة بهدف تنظيم هذا الموضوع.

وأوضحت الفنانة أن الفنان عبادي الجوهر ملهمها، مشيرة إلى أنها اختارت اسمها الفني من أغنيته "إنت أنفاسك دخون".

وامتازت دخون خلال مشوارها الفني بأسلوبها الخاص في الأغاني التي تقدمها في الأعراس والحفلات الخاصة، وأصبحت مطلبًا كبيرًا في الكثير من المناسبات الخليجية.

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ولم تظهر دخون طوال مسيرتها للملأ، ولم يكن أحد يعرف شيء عنها سوى صوتها الذي يمتاز بـ"البحه" الخليجية وهي الميزة التي أمتازت بها عن غيرها.

وشاركت مؤخرًا في إحياء إحدى حفلات "ليالي الدراعة" والذي جاء ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وحضرها عدد كبير من معجبيها خصوصًا وأنه الظهور الأول أيضًا في الحفلات الجماهيرية.

يشار إلى أن سوق حفلات الأعراس قد انخفض نسبيًا في السعودية، بعد تقلص عدد الطلبات على فنانات الأعراس، وارتفاع اسعارهم والذي يصل لأكثر من 40 ألف دولار لليلة الواحدة، كما كان لدخول بعض الفنانات العربيات سببًا في ذلك.