الأعمال الشامية تنافس بعملين فقط في رمضان 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدّ الأعمال الشامية السورية من أكثر الأعمال التي ينتظرها الجمهور العربي كلّ عام، بعدما اعتادت الدراما السورية تقديم مجموعة أعمال كل موسم، تتحدث ضمن مضمون واحد وقصص وأحداث متنوعة عن البيئة الدمشقية، والحياة داخل المنازل والبيوت ومحاربة المحتلين، ومجتمع "القبضايات" ونساء الحارة وقصص الخلافات و"العكيد" والزعيم.

ولا تزال مثل هذه الأعمال تحقق نسب مشاهدة عالية على الرغم من الانتقادات الكبيرة التي تلاحقها؛ إذ رآها البعض مسيئة لتاريخ دمشق وحقيقة هذه البيئة وللمرأة السورية بشكل خاص، لاقتصار اهتمامها على رعاية الرجل سواء أكان أبا أو زوجا أو ابنا على حساب الفتيات اللواتي تنحصر حياتهن بين بيت العائلة وبيت الزوج، وتقديم الطاعة في كليهما، إضافة إلى بعض الزيارات المتعارف عليها بـ "الصبحيات" وأحاديث النساء التي لاتنتهي.

وفي الموسم الدرامي المقبل، سيشهد الجمهور تقلصا في عدد الأعمال الشامية خاصة مع تأجيل العمل الشهير "باب الحارة" الذي لن يعرض خلال الموسم الدرامي المقبل، لتنحصر في عملين يقول صنّاعهما إنهما يقدمان صورة جيدة، ومختلفة للبيئة الشامية مع الحفاظ على روحها وحياتها.

"سوق الحرير"

تأليف حنان مهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وإنتاج شركة ميسلون، وهو بحسب صنّاعه يختلف عن أعمال البيئة الشامية ليكون أكثر قربا من الأعمال الاجتماعية، من خلال قصة عائلة والأحداث الغريبة التي تحدث معها وبين أفرادها، متناولا الفترة في خمسينيات وستينيات القرن الفائت. ويسلط الضوء على حالات إنسانية واجتماعية سوريّة، كما سيبتعد عن تصوير المنازعات بين رجال الحارة كطبيعة حياة، وسيتناول الحياة الثقافية والعلمية والسياسية الموجودة في سوريا بذلك الوقت، و لن يقتصر على جزء واحد، بل هو عبارة عن سلسلة ستمتد إلى خمسة أجزاء.

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سوق الحرير من بطولة نخبة من نجوم الدراما السورية منهم أسعد فضة، بسام كوسا، سلوم حداد، كاريس بشار، قمر خلف، فادي صبيح، ميلاد يوسف، نادين تحسين بك، أمانة والي، وفاء موصللي، ريام كفارنة، سوسن أبو عفار، إيمان عبد العزيز، هيما إسماعيل وغيرهم.

"بروكار"

تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج قبنض ميديا. تدور أحداثه خلال عام 1942 فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، ويتحدث عن صناعة البروكار خلال تلك الفترة، ومحاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هذه الصناعة.

كما سيتناول العمل دور المرأة السورية في مواجهة الاحتلال الفرنسي، بالإضافة إلى قصص مشوقة تتعلق بجريمة قتل تقع في الحارة، وما ينتج عن ذلك من أحداث كثيرة. وبرغم حفاظه على روح الحياة في المجتمع الدمشقي لكنه يكسر النمطية في صورة المرأة ولباسها وخروجها وتعليمها ونضالها وتأثيرها في مجتمعها وعائلتها.

يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم سليم صبري، نادين خوري، عبد الهادي صباغ، سلمى المصري، زهير رمضان، قاسم ملحو، يزن خليل، مها المصري، تولاي هارون وغيرهم الكثير.