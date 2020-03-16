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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق المنتج محمد العدل، على نقص بعض السلع الاستهلاكية، بصورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب "العدل" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تعتقدوا هتعيشوا أكتر من الآخرين كام يوم، وتعتقدوا وانتوا بتاكلوا وغيركم مش لاقي يشتري ده بيزود سعادتكم، على كل سوبر ماركت تحديد حد أقصى لكمية المشتريات".
فيما أعاد المخرج الكبير يسري نصرالله، تغريد المنشور.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مجموعة من الصور من المحال والمولات، تُظهر شراء بعض المستهلكين لكميات كبيرة من السلع المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد العدل: "على كل سوبر ماركت تحديد حد أقصى للمشتريات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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