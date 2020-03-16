ممثلة أوكرانية تعلن إصابتها بـ"كورونا" وتوجه نصحية لمتابعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الممثلة الأوكرانية أولجا كوريلينكو، عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد إجرائها لتحاليل جاءت نتيجتها إيجابية.

وكتبت أولجا عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام": "معزولة في المنزل، بعد إجراء تحليل كورونا وظهور النتيجة إيجابية"، لافتة إلى أنها شعرت بالمرض قبل أسبوع، وجاءت أعراضه على شكل حمى وإرهاق.

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ونصحت أولجا متابعيها بالاعتناء بأنفسهم وأخذ الأمر على محمل الجد.

ونشر موقع "هوليوود" ريبورتر الخبر، مشيرًا إلى أن أولجا تنضم لقائمة متزايدة من الشخصيات المعروفة الذين أصيبوا بالفيروس التاجي "كورونا"، بينهم النجم العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون.

يُذكر أن أولجا كوريلينكو شاركت في بطولة عدد من الأفلام، من بينها فيلم "oblivion"، أمام النجم توم كروز والنجم مورجان فريمان.