محمد عدوية يشارك جمهوره بصورة لنجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي: نشر الفنان محمد عدوية، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه تجمع نجله "أحمد" بالمنتج ياسر حسنين، وعلق: "المنتج ياسر حسنين وأحمد محمد عدوية". يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية، أغنية "بكف إيديك" التي طرحها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، بمشاركة المطرب زاب ثروت، وهي من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان وتوزيع أمير الشريعي.

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