محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت الفنانة رانيا يوسف إنها تستعد لتصوير دورها في مسلسل جديد، من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، لم تكشف عن تفاصيله.
وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عندي الموسم التاني من مسلسل (الآنسة فرح)، واستكمال لشخصية ديدا، والعمل كله حاجة خفيفة، كمان مستنية عرض الجزء التاني من مسلسل (مملكة إبليس)"، مؤكدة أن شخصية "حنية" التي قدمتها في الجزء الأول ستختلف تمامًا في كل شيء بالجزء الثاني.
مسلسل الآنسة فرح بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
"مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته غادة عادل، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، محمد جمعة، محمود الليثي، خالد أنور.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف لـ"الخليج 365": "حنية" مختلفة في "مملكة إبليس 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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