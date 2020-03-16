تراند اليوم : فيديو مؤثر.. وفاة شقيقة فنان شهير بـ«كورونا»: «مش عارف أدفنها»



أعلن فنان شهير، وفاة شقيقته بعد إصابتها بكورونا، وسط حالة صدمة انتابته وبكاء هيستري لتجاهل السلطات له، مشيرًا إلى أنها ترقد على السرير ميتة ولا يتمكن من دفنها كما أنه مصاب أيضًا بالفيروس.

وشن الممثل الإيطالي لوكا فرانزيس، هجومًا على السلطات الإيطالية، لتجاهل وفاة شقيقته بفيروس "كورونا"، والتي تمكث معه في المنزل نفسه.

وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لفرانزيس وهو يبكي بشدة على وفاة شقيقته، التي تبلغ من العمر 47 عاماً، بعد تفشي فيروس كورونا في جسدها بالكامل، في ظل تجاهل تام من السلطات الإيطالية لعلاجها، أو نقلها لأحد المستشفيات.

وقال فرانزيس: "هذه أختي ملقاة على السرير، لقد ماتت لا أعرف ماذا يجب أن أفعل، لا أستطيع أن أقدم لها التقدير الذي تستحقه، السلطات الإيطالية خذلتني"، أستطيع أن أؤكد أنني أيضاً مصاب بفيروس كورونا، لأنني أجريت لشقيقتي تنفساً صناعياً عبر فمها، محاولًا إنقاذها، ولم يهتم أحد لأمري من السلطات على الرغم من إبلاغي".

وختم حديثه بالقول إنه لم يعثر على منزل للخدمات الجنائزية مستعد لدفن أخته.



