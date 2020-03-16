يستعد المطرب هيثم نبيل، لتسجيل أغنية جديدة تحت بعنوان "ابن امبارح"، ومن المقرر طرحها ضمن أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه 2020.
يشار إلى أن "ابن امبارح" كلمات تامر حسين، ألحان هيثم نبيل، ولم يستقر على موزع الأغنية حتى الآن وهندسة صوت مصطفى رءوف.
يذكر أنه طرح المطرب والملحن هيثم نبيل، أخر أعماله "أجمل يوم في عمري" عام 2016 بمناسبة عقد قرانه على رانيا نجيب والتي شاركت في نسخة سابقة من برنامج ستار أكاديمي، توزيع عادل حقي.
كانت هذه تفاصيل خبر هيثم نبيل يستعد لطرح ابن إمبارح قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.