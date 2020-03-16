هيثم نبيل يستعد لطرح ابن إمبارح قريبًا

يستعد المطرب هيثم نبيل، لتسجيل أغنية جديدة تحت بعنوان "ابن امبارح"، ومن المقرر طرحها ضمن أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه 2020.

يشار إلى أن "ابن امبارح" كلمات تامر حسين، ألحان هيثم نبيل، ولم يستقر على موزع الأغنية حتى الآن وهندسة صوت مصطفى رءوف.

يذكر أنه طرح المطرب والملحن هيثم نبيل، أخر أعماله "أجمل يوم في عمري" عام 2016 بمناسبة عقد قرانه على رانيا نجيب والتي شاركت في نسخة سابقة من برنامج ستار أكاديمي، توزيع عادل حقي.