فيديو..أيمن بهجت قمر يستعين بـ فيروز لتوجيه نصائح وقائية ضد كورونا

نشر الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، مقطع غنائي للفنانة القديرة فيروز، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". وعلق أيمن مازحاً على المقطع الغنائي قائلاً"أحلى نصايح بصراحة صباحكم فل"، واحتوى المقطع على الكلمات الآتية" "حبيبك وصاكي تاتضلي بالبيت..ومين ماحاكاكي ماتتركي البيت..مابدو تشوفي حدا ولاتردي ع حدا" حيث جاءت الأغنية ملائمة للأوضاع الحالية التي يتبعها المجتمع للوقاية من مرض الكورونا" "حبيبك وصاكي تاتضلي بالبيت..ومين ماحاكاكي ماتتركي البيت..مابدو تشوفي حدا ولاتردي ع حدا" حيث جاءت الأغنية ملائمة للأوضاع الحالية التي يتبعها المجتمع للوقاية من مرض الكورونا" يذكر أن أحدث أعمال أيمن الكتابية كانت أغنية "سهرانين" للفنان محمد محيي، حيث طرحها مؤخراً على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على أكثر من مليون مشاهدة، بالإضافة إلى أغنية "مهرجان" للهضبة عمرو دياب التي طرحت في ألبومه الاخير "سهران"، واقتربت من الـ 2 مليون مشاهدة.

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