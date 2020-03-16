تُحيي الفنانة نداء شرارة حفلها الغنائي على مسرح ساقية الصاوي بحي الزمالك، يقام الحفل يوم الخميس 2 أبريل، على مسرح قاعة النهر في تمام الساعة الـ8مساءً، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات:
الفئة الأولى بقيمة 157 جنيهًا
الفئة الثانية بقيمة132 جنيهًا
الفئة الثالثة بقيمة 107 جنيهات
يذكر أن آخر إصدارات نداء الفنية كانت أغنية "حبيتك بالتلاتة"، التي سجلت أكثر من 26 مليون مشاهدة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية كلمات: أحمد حسين راؤول، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع: جان ماري رياشي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سعر تذاكر حفل نداء شرارة في ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.