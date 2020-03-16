تعرف على سعر تذاكر حفل نداء شرارة في ساقية الصاوي

تُحيي الفنانة نداء شرارة حفلها الغنائي على مسرح ساقية الصاوي بحي الزمالك، يقام الحفل يوم الخميس 2 أبريل، على مسرح قاعة النهر في تمام الساعة الـ8

مساءً، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات:

الفئة الأولى بقيمة 157 جنيهًا

الفئة الثانية بقيمة132 جنيهًا

الفئة الثالثة بقيمة 107 جنيهات

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يذكر أن آخر إصدارات نداء الفنية كانت أغنية "حبيتك بالتلاتة"، التي سجلت أكثر من 26 مليون مشاهدة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية كلمات: أحمد حسين راؤول، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع: جان ماري رياشي.