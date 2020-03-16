معتصم النهار يعترف بغيرته من باسل خياط ويفضل ثنائية نادين نسيب نجيم مع الممثل-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل السوري ​معتصم النهار​ في الكثير من المواضيع التي تتعليق به شخصياً، وغيرها التي تتعلق بأعماله والساحة الفنية بشكل عام، إذ أشار إلى أنه لا يرى نفسه وسيما، وأنه أحياناً يقف أمام المرآة ويسأل نفسه "شو بيشوفو فيني"، ومعتبراً نفسه أنه متوسط الجمال، وأنه يوجد ممثلون أجمل منه بكثير.

أما عن دوره في مسلسل "خمس ونص" وما قيل أن وسامته كانت طاغية في العمل أكثر من أدائه التمثيلي قال أن الدور كانت حواراته التمثيلية قليلة وكان عليه التمثيل بعيونه ووجه، مؤكداً أن الكاريزما مطلوبه أكثر في التمثيل من الجمال، وهو يملكها.

ومن ناحية أخرى، وخلال حلوله ضيفاً على برنامج "دبي كروز" الذي تقدمه الإعلامية ميساء المغربي، أبدى النهار إعجابه الشديد بزميله الممثل السوري ​باسل خياط​، واصفاً إياه بـ"نجم سوريا الأول"، وكشف أنه شعر بالغيرة منه في مسلسل "30 يوم".

وعندما سألته مغربي عن أي ثنائية يفضل ل​نادين نسيب نجيم​، إن كان مع ​تيم حسن​ أو ​عابد فهد​ أو ​قصي خولي​ أو ​يوسف الخال​، إختار بدايةً ممازحاً ثنائيتها معه، ليعود ويختار ثنائيتها مع فهد لأنّها برأيه قدّمت شخصية مختلفة وكذلك عابد فهد.

وعن شيخوخته، قال النهار أنه سيكون جالساً على كرسيهزاز مع كلبه ويستمع لاديث بياف.