خاص الفن -مخرج "أبو العروسة" يواجه أزمة

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من الإعلان أكثر من مرة عن وجود جزء ثالث لأبطال مسلسل "​أبو العروسة​" والذي عرض في جزئين وحقق نجاحا كبيرا ولكننا تأكدنا بأنه لن يتم العمل على جزء جديد وبأن الجزء الثاني هو نهاية المسلسل الذي عرض في نهاية 2019 وحقق نجاحا كبيرا.

ويواجه مخرج المسلسل ​كمال منصور​ أزمة لعدم حصوله على باقي مستحقاته بالرغم من انتهاء التصوير وعرض العمل من فترة كبيرة وهو ما جعله يفكر بجدية في رفع دعوى قضائية من أجل المطالبة بباقي مستحقاته عن المسلسل.

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