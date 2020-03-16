ميرنا وليد - بيروت - قررت عارضة الأزياء الألمانية ​هايدي كلوم​ عزل نفسها عن زوجها في منزلهما، وذلك بعد حالة القلق التي إنتابتها بسبب شعورها بالتعب بعد تصويرها مؤخراً حلقة من برنامج Americans Got Talent، ورغبتها بإجراء فحص فيروس كورونا للإطمئنان، إضافة إلى أن زوجها المغني العالمي ​توم كوليتز​ كان عائداً من جولة غنائية وشعوره بالتعب أيضاً.

ونشرت كلوم عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبل زوجها من وراء الزجاج، وعلّقت بالقول:"مثل الكثير منكم ، كنت مريضة طوال الأسبوع ، وللأسف ، زوجي الذي عاد من جولته قبل يومين يشعر أيضا بالمرض .. ولكي نكون آمنين ، نحن سنبقى منعزلين كل منا بعيد عن الآخر حتى نحصل على نتائج اختبارات Coronavirus التي اجريناها مؤخرا ، فنحن لا نريد أن ننشر الجراثيم ونخاطر بأن يمرض الآخرون .. بقدر ما أريد أن أعانقه وأقبله ، من الأهم أن أفعل الشيء الصحيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مؤثر..هايدي كلوم تقبّل زوجها من وراء الزجاج بعد وضع نفسها في الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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