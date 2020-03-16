محمود حجازي يُفجع بوفاة جده.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فُجع الممثل المصري ​محمود حجازي​ بوفاة جده، ونعاه عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر حجازي صورة لجده، وعلّق: "البقاء لله والدوام لله، جدي الحاج أحمد عبد العزيز أحمد حجازي في ذمة الله، ادعوا له بالرحمة والمغفرة ولكل أمواتنا هتوحشني يا راجل يا أصيل".

وتلقى حجازي العديد من تعليقات التعازي، من قبل متابعيه وزملائه في الوسط الفني.

يُذكر أن حجازي شارك في مسلسل "الأخ الكبير"، من بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج اسماعيل فاروق.

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