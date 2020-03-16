كارول سماحة تطلب مساعدة الجمهور وسيرين عبد النور تتدخل

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كشفت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ مؤخراً عن تأجيل طرح كليب أغنيتها الجديدة "مش هعيش" التي صورتها في باريس تحت إدارة الفنان والمخرج اللبناني جاد شويري، عادت وطلبت سماحة مساعدة الجمهور لتقرر إن كانت ستطرحها في هذه الفترة أم تأجل الموضوع وذلك بعد الكثير من الطلبات التي تلقتها لطرح الكليب بحسب ما قالت.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"نظرا للطلب الملِّح على طرح فيديو كليب الجديد "مش هعيش" ، هل أنتم مع طرح الفيديو الكليب في هذه المرحلة؟؟ أو مع استمرار التأجيل ؟ ساعدوني لأخذ القرار المناسب".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين معها، فيما كان لافتاً تعليق الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ على رسالتها هذه قائلةً لها:"انا بلاقي هيدا الوقت المناسب كل الناس ببيوتها وعلى التلفون ، بين صوتك وتمثيلك اكيد الكليب روعة مبروك حبيبي سلف وبالتوفيق"، لتردّ عليها سماحة بالقول:"بحبك جميلتي سيرين".



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