نجمة عالمية تكشف إصابتها بفيروس كورونا.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثلة وعارضة الأزياء الفرنسية ​أولغا كوريلنكو​ إصابتها بفيروس ​كورونا​، بعد أن ظهرت نتيجة التحاليل الخاصة بالفيروس إيجابية.

ونشرت أولغا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة من داخل منزلها، وعلّقت: "معزولة في المنزل بعد اصابتي فيروس كورونا، مر ما يقرب من اسبوع حتى الان، الحمى والتعب من الأعراض الرئيسية، حافظوا على سلامتكم الشخصية وأخذوا الأمر على محمل الجد.

يُذكر أن أولغا إشتهرت بأداء دور الفتاة في فيلم Quantum of Solace، من سلسلة "جيمس بوند"، وهي مولودة في أوكرانيا، وحصلت على الجنسية الفرنسية في عام 2001.

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